Son Dakika

Yazılıkaya turizmin gözdesi olacak

YAŞAM 14.11.2022, 07:55
Yazılıkaya turizmin gözdesi olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 etap halinde yapılan ve Frig Vadisi’ne ulaşımı sağlayacak Seyitgazi-Han ilçeleri arasında kalan yolda inceleme yapan Başkan Büyükerşen, “Artık Yazılıkaya Midas Anıtı yalnız ve mahzun değil. Bu konforlu yol ile bölgede turizm hareketliliği de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da buradaki olumlu gelişmeyi dikkate alacağını düşünüyor, herkesi bu dünya mirasını görmeye davet ediyorum” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’e 70 km uzaklıkta bulunan ve 71 yıl sonra arkeolojik kazıların tekrar başladığı Yazılıkaya Midas Kale ve Frig Vadisi bölgesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan yol ile yeni bir aşamaya geçti. Frig Vadisi’nin kalbi olan Midas Anıtı’na ulaşımı kolaylaştıran yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgede turizm hareketliliği başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan yolu incelemek üzere Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile birlikte bölgeye giden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, binlerce yıllık tarihi olan bölgeye ulaşımın bu yol sayesinde artık çok daha kolay olduğunu ifade etti.

Bölgenin bir dünya mirası olduğunu ve turizmde önemli bir nokta olacağını belirten Büyükerşen, “Türkiye’de Yazılıkaya Midas Anıtı’nın önemi çok büyük. Hala üzerindeki yazıların gizemi çözülemedi. Bilindiği üzere burası Friglerin ibadet anıtıydı. Yıllarca Yazılıkaya ve anıt tek başına kaldı. Ne yazık ki yol imkânsızlıkları nedeniyle tarihle ilgilenenler bu bölgeye ulaşamadılar. Seyitgazi-Yazılıkaya ve Eskişehir bağlantı yolu için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil, devletten talep ettiğimiz halde destek alamadık. Hatta Eskişehir-Kütahya-Afyon bölgesini kapsayan Frig Vadisi topraklarında baktık gördük ki turizmden ve hükümet kaynaklarından Eskişehir’in istifade etmesine imkan verilmiyor; biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Yazılıkaya-Seyitgazi-Eskişehir yolunda çalışma başlattık. Koronavirüs salgınıyla birlikte, ödeneklerin yatırım fasıllardan alınıp sosyal yardım ve desteklere aktarıldığı bir dönemde, kalan ödenekleri bu yola harcadık. 70 kilometrelik yolun 40 kilometresi asfalt, diğer kısmı beton yol olarak yapıldı. Böylelikle Yazılıkaya mahzun halinden kurtarıldı. Dolayısıyla yolu turizme açtık. Hafta sonu Yazılıkaya’ya otobüs seferleri başlattık. Eskişehirliler ve turistler bölgeye ilgi gösteriyor. İlerleyen dönemde turist yoğunluğu ve takvim elverişliliğine göre otobüs sefer sayısı da artırılacak. Buralarda geliştirilmiş kamp alanları kurma planımız var. Turistler bölgeye gelmeye başladılar. Önceki hafta Japonlar geldi ve Frig Vadisi’ni gezdiler. Bu yaptığımız güzel, konforlu yolun özel araçlarıyla gelenler başta olmak üzere turistlere yeni bir imkân yarattığını düşünüyorum. Gerek Büyükşehir Belediyemizin Yol Bakım Onarım Dairesi ekipleri, gerek Seyitgazi Belediyesi Başkanı Uğur Tepe ve ekiplerinin gayretleriyle yolu tamamlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün de yolu test etmeye ve görmeye geldik. Bundan sonra Midas Anıtı’na ve bu bölgeye daha çok turist geleceğini biliyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu gelişmeyi dikkate alacağını düşünüyorum. Eskişehir son yıllarda bir turizm şehri oldu. Önceden Eskişehir sadece pazar günleri günübirlik gelinen bir şehir iken, haftanın 7 günü yerli ve yabancı turistlerin geldiği bir şehir oldu. Örneğin sadece İzmir ve Ege bölgesinden her gün 3-4 otobüs turist gelirken bu sayı hafta sonu daha da artıyor. Ülkemizin her bölgesinden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Bu durum şehrimiz için çok kıymetli ve çok değerli. Yolun hizmete girmesiyle birlikte bölge halkının ekonomik yönden kalkınacağını ve Eskişehir’in turizmden daha fazla pay alacağını düşünüyor, herkesi bu dünya mirasını görmeye davet ediyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4