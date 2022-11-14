Yazılıkaya turizmin gözdesi olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 etap halinde yapılan ve Frig Vadisi’ne ulaşımı sağlayacak Seyitgazi-Han ilçeleri arasında kalan yolda inceleme yapan Başkan Büyükerşen, “Artık Yazılıkaya Midas Anıtı yalnız ve mahzun değil. Bu konforlu yol ile bölgede turizm hareketliliği de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da buradaki olumlu gelişmeyi dikkate alacağını düşünüyor, herkesi bu dünya mirasını görmeye davet ediyorum” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’e 70 km uzaklıkta bulunan ve 71 yıl sonra arkeolojik kazıların tekrar başladığı Yazılıkaya Midas Kale ve Frig Vadisi bölgesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan yol ile yeni bir aşamaya geçti. Frig Vadisi’nin kalbi olan Midas Anıtı’na ulaşımı kolaylaştıran yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgede turizm hareketliliği başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan yolu incelemek üzere Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ile birlikte bölgeye giden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, binlerce yıllık tarihi olan bölgeye ulaşımın bu yol sayesinde artık çok daha kolay olduğunu ifade etti.

Bölgenin bir dünya mirası olduğunu ve turizmde önemli bir nokta olacağını belirten Büyükerşen, “Türkiye’de Yazılıkaya Midas Anıtı’nın önemi çok büyük. Hala üzerindeki yazıların gizemi çözülemedi. Bilindiği üzere burası Friglerin ibadet anıtıydı. Yıllarca Yazılıkaya ve anıt tek başına kaldı. Ne yazık ki yol imkânsızlıkları nedeniyle tarihle ilgilenenler bu bölgeye ulaşamadılar. Seyitgazi-Yazılıkaya ve Eskişehir bağlantı yolu için Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil, devletten talep ettiğimiz halde destek alamadık. Hatta Eskişehir-Kütahya-Afyon bölgesini kapsayan Frig Vadisi topraklarında baktık gördük ki turizmden ve hükümet kaynaklarından Eskişehir’in istifade etmesine imkan verilmiyor; biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Yazılıkaya-Seyitgazi-Eskişehir yolunda çalışma başlattık. Koronavirüs salgınıyla birlikte, ödeneklerin yatırım fasıllardan alınıp sosyal yardım ve desteklere aktarıldığı bir dönemde, kalan ödenekleri bu yola harcadık. 70 kilometrelik yolun 40 kilometresi asfalt, diğer kısmı beton yol olarak yapıldı. Böylelikle Yazılıkaya mahzun halinden kurtarıldı. Dolayısıyla yolu turizme açtık. Hafta sonu Yazılıkaya’ya otobüs seferleri başlattık. Eskişehirliler ve turistler bölgeye ilgi gösteriyor. İlerleyen dönemde turist yoğunluğu ve takvim elverişliliğine göre otobüs sefer sayısı da artırılacak. Buralarda geliştirilmiş kamp alanları kurma planımız var. Turistler bölgeye gelmeye başladılar. Önceki hafta Japonlar geldi ve Frig Vadisi’ni gezdiler. Bu yaptığımız güzel, konforlu yolun özel araçlarıyla gelenler başta olmak üzere turistlere yeni bir imkân yarattığını düşünüyorum. Gerek Büyükşehir Belediyemizin Yol Bakım Onarım Dairesi ekipleri, gerek Seyitgazi Belediyesi Başkanı Uğur Tepe ve ekiplerinin gayretleriyle yolu tamamlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün de yolu test etmeye ve görmeye geldik. Bundan sonra Midas Anıtı’na ve bu bölgeye daha çok turist geleceğini biliyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu gelişmeyi dikkate alacağını düşünüyorum. Eskişehir son yıllarda bir turizm şehri oldu. Önceden Eskişehir sadece pazar günleri günübirlik gelinen bir şehir iken, haftanın 7 günü yerli ve yabancı turistlerin geldiği bir şehir oldu. Örneğin sadece İzmir ve Ege bölgesinden her gün 3-4 otobüs turist gelirken bu sayı hafta sonu daha da artıyor. Ülkemizin her bölgesinden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Bu durum şehrimiz için çok kıymetli ve çok değerli. Yolun hizmete girmesiyle birlikte bölge halkının ekonomik yönden kalkınacağını ve Eskişehir’in turizmden daha fazla pay alacağını düşünüyor, herkesi bu dünya mirasını görmeye davet ediyorum.” dedi.