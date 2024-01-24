Yazar Özdemir Sofya'da Atatürk’ü anlattı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Üyeleri Sofya’da Türk-Bulgar İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ekonomi, tarihi ilişkilerin ele alındığı foruma katıldı.EDİRNE (İGFA) - Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi’nin desteğiyle, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve tarihi ilişkilere odaklanan forum, Bulgar-Türk İş Kadınları Derneği tarafından, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi iş birliğiyle Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Stoyan Denchev, Telekomünikasyon ve İletişim Üniversitesi Rektörü Prof. Miglena Temelkov, Tarih Uzmanı Prof. Tahirov, Kütüphanecilik ve Kültürel Miras Fakültesi Dekanı Prof. Hristina Bogova, İbrahim Karahasan Canar, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu toplantıya onur konuğu olarak katıldı.Toplantıya, TÜKD Edirne Şubesi’nin davetiyle, Araştırmacı Yazar Özlem Özdemir’de katıldı. Özlem Özdemir, 20 Ocak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’dan ayrılış tarihine denk gelen bu özel günde, Ulu Önder Musta Kemal Atatürk’ün Sofya günlerinden ve anılarından söz etti.

Ayrıca Bulgaristan ve Türkiye'den seçkin akademisyen, öğrenci ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren forum, Edirne Trakya Üniversitesi ve İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen konuklarla fikir ve deneyim alışverişinde bulunmalarını sağladı. Etkinlik, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve tarihi bağlara ilişkin analizlerini paylaşan her iki ülkeden yazarların, tanınmış kişilerin ve gazetecilerin de ilgisini çekti.

Forumun açılışını yapan Bulgar-Türk İş Kadınları Derneği kurucusu Türkan Türker, kadınların eğitim ve iş dünyasındaki öneminin yanı sıra iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Etkinliğe ev sahipliği yapan, yıllar boyunca Bulgar-Türk ilişkilerinin gelişmesinde itici bir güç olan kulübün kurucu ortağı Ivelina Ruskova'ydı.

TÜKD Edirne Şubesini temsilen söz alan önceki dönem başkanı Vildan Yazıcı, bu buluşmanın iki ülke arasında kadın iş birliği bağlarını güçlendireceği ve birlikte ortak projelerle kadın güçlenmesine katkıda bulunacaklarına değindi.

Prof. Dr. Stoyan Denchev, bilgi ve birikimleri ile yapılan sunumlara ve analizlerin zenginleşmesine önemli katkılarda bulundu. Trakya Üniversitesi Bulgarca bölümünün kurulmasında da emekleri olan Denchev, ekonomi alanındaki uzmanlığı ve akademik camia ile olan yakın ilişkisi, katılımcılar arasında başarılı bir etkileşim ve bilgi alışverişi için zemin oluşturdu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliğine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı. Dr. Tanrığkulu, şehirlerin bu süreçteki önemini vurgulayarak, ekonomik fırsatların ve Bulgar- Türk iş birliğinin bölgelerinin kalkınmasındaki rollerinin altını çizdi.