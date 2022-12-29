Yazar Demirel 'Babamın Trenleri'ni 'Vagon'da anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Aralık ayı kültür sanat takviminin son söyleşi programını gerçekleştirdi. Çınarlı Vagon Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen ‘Babamın Trenleri’ adlı programa sanatseverler yoğun katılım sağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri unutulmayacak bir söyleşi programına sahne oldu. Kısa bir süre önce faaliyete geçen Çınarlı Vagon Kıraathanesinin kütüphane bölümünde gerçekleştirilen söyleşi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

‘Babamın Trenleri’ kitabıyla SAÜ Dr. Öğretim Görevlisive Yazar Serhat Demirel’in konuk olduğu program, dinleyicileri özel bir gönül yolculuğuna çıkardı. Katılımın yoğun olduğu söyleşinin Moderatörlüğünü iseCemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni veŞair Ercan Yılmaz gerçekleştirdi.

Söyleşiye katılan vatandaşlar, etkinliğin Vagon Kıraathanesi’nde gerçekleştirilmesinin hoş bir atmosfer oluşturduğunu belirterek,emeklerinden dolayı Başkan Yüce’ye teşekkür ettiler.

Konuşmasında trenlere olan tutkusundan bahseden Yazar Demirel, “Treni sadece bir ulaşım aracı olarak görmüyorum. Yolculuk yapmayı seven birisiyim ve bu yolculuk mümkünse trenle olsun istiyorum.Trenler beni şiirsel ve yaşam olarak besliyor. Bizler yaşamımız boyunca devam eden yolculuğumuzda, çevremizde bulunan tüm dünyevi argümanlara manevi bir atıf yapabiliriz. Trenlerde bu maneviyatın doğup gelişebileceği en önemli argümanlardan biridir. Eğer bizler çevremizdekilere daha farklı bir boyutta bakabilirsek, hayat yolculuğumuz da bir o kadar huzurlu ve üretken olacaktır” diye konuştu.