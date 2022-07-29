‘Yaz şenlikleri ve konserleri’ ile Başkent renklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ile buluşturmayı sürdürüyor. Hüseyin Turan, Gökhan Türkmen ve Kent Orkestrası konserleriyle başlayan yaz şenlikleri Akyurt ilçesinde Kent Orkestrası ve Mehmet Demirtaş konserleriyle devam etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti kültür ve sanatın da Başkenti yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çubuk’ta Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen ile başlayan ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’, Akyurt ilçesinde de Kent Orkestrası ve Mehmet Demirtaş konseriyle devam etti.

EKİM AYI SONUNA KADAR HER HAFTA MÜZİK VE EĞLENCE

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta merkez ve çevre ilçelerde ekim ayı sonuna kadar kurulacak panayırlarla Başkentlilerin yaz akşamlarını hem eğlenerek hem de müzik dolu geçirmesini amaçlıyor.

İlçelerde kurulan mini lunaparklar özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşırken ailelerin de kaynaşmasını sağlıyor. Akyurt ilçesinde sahne alarak Başkentlilere müzik ziyafeti sunan Mehmet Demirtaş, “Böyle bir etkinliğe bizi de davet ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendiye çok teşekkür ediyorum. 42 senedir bu işi yapıyorum, halkın içinden birisi olarak bizi davet edip halkımızla buluşturdu” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Mehmet Demirtaş’a çiçek takdiminde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Çırpanoğlu da, “Kıymetli sanatçımız Mehmet Demirtaş ve orkestrasını Akyurt’ta ağırlamaktan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına çok gururluyuz” dedi.

Akyurtlu vatandaşlar da yaz akşamlarının renklendiğini ifade ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Selda Yılmaz: “Çocuklarımız için çok güzel bir imkân oldu. Hele ki pandemiden sonra eğlenme fırsatı buldular. Teşekkür ediyoruz.”

-Sinem Çelik: “Çok iyi düşünülmüş bu etkinlik teşekkür ediyorum.Teyzelerim ve abimle geldim, eğleniyoruz.”

-Mustafa Tercan: “Gayet güzel bir etkinlik. Çocuklar için eğlenceli oluyor, çok memnunuz.”

-Esina Safkan: “Çok güzel bir etkinlik. Oyuncaklara bindim, eğlendim.”

Birbirinden ünlü sanatçıların ve müzik gruplarının sahne alacağı temmuz ayının konser takvimi ise şöyle:

-29 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara Kent Orkestrası saat 20.00-Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 İbocan-Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00 Fatma Turgut-Gençlik Parkı