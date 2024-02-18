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Yaz mevsimin vazgeçilmezi dilim dilim tezgahlarda!
YAŞAM 18.02.2024, 09:55
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgahlara dilim olarak indi!Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurulan halk pazarında yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgahlara dilim olarak indi.
Bilecik merkezden Pazaryeri ilçe pazarına meyve satmaya gelen pazarcı Oğuzhan Yıldırım’ın tezgahını süsleyen karpuz dilimleri kilosu 60 liradan müşteriye sunuldu.
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