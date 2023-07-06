Yaz Kur'an kursları Keşan'da da start aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl okulların tatil olması dolayısıyla yaz aylarında camilerde açılan Yaz Kur'an Kursları Keşan'da da hizmete girdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, bu yılki yaz Kur'an kurslarının 3 Temmuz itibariyle başladığını ve 11 Ağustos'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Müftü Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl olduğu gibi bu yılda yaz Kur'an Kurslarında okunacak kitapları Müftülüklere gönderdiğini belirterek, "Bizlerde etkinlik kitabını ve Alfabe'yi yavrularımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. 6 haftalık süre içerisinde çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okunması, temel dini bilgiler ve Peygamber efendimizin hayatı öğretiliyor. Ayrıca namaz kılma, namaz esnasında okunacak sure ve dualar öğretiliyor" dedi.