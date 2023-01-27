Yaylada Kış Festivali başlıyor

Ordu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Çambaşı Yaylası, 18. Kış Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “3 ay değil, 12 ay Ordu” sloganıyla Ordu’da dört mevsim dolu dolu geçiyor. Yaz aylarında turistlerin ilgi odağı olan Ordu yaylaları kış aylalarında da Ordu Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen festivallerle ilgiyi üstüne çekiyor.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde 28-29 Ocak tarihlerinde Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda 18. Kış Festivali gerçekleştirilecek. Birbirinden renkli görüntülerin sahne alacağı ve çeşitli ikramların yapılacağı festivalde vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirecek.

VATANDAŞLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENECEK

Dolu dolu geçirilecek olan festival Çambaşı Yaylası Kayak Merkezinde start alacak. Festivalin ilk gününde kayak yarışları ve off-road yarışları yapılacak. Festivalin 2’nci günü ise yayla merkezinde devam edecek. Kar güreşleri, kızak yarışları ile heyecanlı bir günün yaşanacağı festival alanında Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri ve Ezgi Eyüboğlu Konseriyle de vatandaşlar gönüllerince eğlenecek.

Yine festival boyunca katılımcılara sürpriz animasyon oyunları düzenlenirken Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan pancar çorbası, patates ve turşu ikramı da yapılacak.