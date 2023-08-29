Yayla yollarına seçim makyajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ve Manavgat yayla yollarında halkın ve arıcıların ulaşımını kolaylaştırmak için bakım onarım çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefleri doğrultusunda, yayla yollarında bakım onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki’ye bağlı Göktepe, Boğazyurt, Beyçukuru yayla yolları ile Manavgat’a bağlı Çenger, Gençler, Değirmenli ve Alanya’ya bağlı Söbüçimen, Karakaya, Boztepe yayla yollarında bakım, onarım ve şarampol açma çalışmaları yapıldı. Arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaylalarda yapılan çalışmalar bölge halkın tarafından memnuniyetle karşılandı.