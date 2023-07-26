Yayla yollarına konfor

Mersin Büyükşehir Belediyesi hem kent merkezinde, hem de kırsal bölgelerdeki yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürerek kente daha yeni ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir ekipleri bu kapsamda, Toroslar ilçesine bağlı Gözne - Ayvagediği Mahalleleri arasındaki Fatih-1 ve Fatih-2 Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları sonucu deforme olan 4 bin 200 metre uzunluğundaki asfaltı komple yeniledi.

Ekipler, kısmi kaplama ve yol bakım onarım çalışmalarıyla birlikte, toplam 5 bin 300 metre uzunluğundaki yolda, sıcak asfalt döküm işlemleri uyguladı. Zemin iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde toplam 10 bin 114 ton sıcak asfalt kullanarak, yol yapım faaliyetleri tamamlandı.

“Yayla yolları artık daha yeni ve güvenli”

Yol ve asfalt çalışmaları boyunca caddeyle bağlantısı olan ve Meski çalışmaları sonrası Büyükşehir’in sorumluluk alanı içerisindeki Karşıyaka, Vakıf, Toros, Güney, Kuzey, Ünal; 187, 193, 196, 197, 259, 301, 305, 307, 311, 312, 313 sokakların yanı sıra, Gündoğdu ve Atatürk Caddeleri’nde toplamda 61 bin metrekare kilitli parke ve kaldırım yol imalatı yapıldı.

Nüfus yoğunluğu bakımından Toroslar’ da en büyük yerleşim yerlerinden biri olan ve özellikle yaz aylarında nüfusu artan bölgede, daha yeni ve konforlu ulaşım imkanına kavuşan yaylacılar, yeni hizmetten oldukça memnun kaldı.

Ergün: “Büyükşehir olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü’nde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Uğur Can Ergün, “Gözne - Ayvagediği Mahalleleri arasında yer alan Fatih-1 ve Fatih-2 Caddelerinde bulunan mevcut yolumuzdaki deforme olan asfaltımızı yenileyerek, toplam yol uzunluğumuz olan 4 bin 200 metrede komple sıcak asfaltlama çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktayız” dedi. Çalışmalara ilave olarak Gözne Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde bin 100 metre uzunluğunda asfalt yenileme çalışmasını gerçekleştirdiklerini anlatan Ergün, “Burada toplamda yaptığımız asfalt çalışmaları 5 bin 300 metre uzunluğunda. Bunu yaparken 10 bin 114 ton asfalt serimi gerçekleştirdik” dedi.

Asfalt yenileme çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak kaldırım yenileme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Ergün, “Sorumluluğumuzda bulunan cadde ve sokaklarda 61 bin metrekarelik mevcut kaldırımları yenileyerek, çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız” dedi. Bölgede kilitli parke ve yol çalışmalarının belli noktalarda devam ettiğini aktaran Ergün, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem merkezde, hem de ilçelerde vatandaşlarımızın daha konforlu bir yolculuk yapmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtar Taşkın: “Biz Başkanımıza güveniyoruz”

Gözne Mahalle Muhtarı Şevket Taşkın, “Burada kanalizasyon çalışmasından dolayı yollarımız kazılınca, hep toz içinde kaldık. Başkanımız bize söz vermişti ve sözünü tuttu. Kendisi her zaman ‘Yollarımız hep açık olsun’ diyor ve yollarımız şimdi gerçekten çok açık oldu. Yollarımızı görünce herkes yollarının böyle olmasını istiyor, ama bunlar sırayla yapılacak şeyler. Biz Başkanımıza güveniyoruz” dedi.

Muhtar Gümeli: “Gece gündüz durmadan çalışıp, yolumuzu en güzel şekilde yaptılar”

Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, “Büyükşehir Belediyesi’nin bütün ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız gecesiyle gündüzüyle durmadan yolumuzu en güzel şekilde yaptılar. Bizim burası kalabalık bir yayla. Önceden arabalarla buraya gelirken çok sıkıntı vardı. Şimdi ise, bundan daha iyisi olur mu? Tabi ki olamaz” diye konuştu.

Bölge halkı yenilenen yol çalışmalarından oldukça memnun

Gözne Mahallesi esnaflarından Selahattin Kaya yeni yapılan yol çalışması hakkında, “Yollarımız yapıldığı için Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnun kaldık. Yollarımız artık her yönden daha rahat ve güzel oldu” dedi.

Yazları Ayvagediği’nde konaklayan vatandaşlardan Turgay Maden, “Büyükşehir şahane bir yol yaptı. Yollarımız otoban gibi oldu. Arabalarımız yıpranmıyor. Köyümüze artık 15 dakika daha erken gelebiliyoruz, çok memnunum” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Kemal Yüksel, “Daha önce yollarımız çok bozuktu. Artık arabalarımızla rahat gidip geliyoruz. Ulaşımımız çok rahat ve konforlu” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Şadi Şentut ise, “Ben buranın eski halini de biliyorum. Şu anda yollar mükemmel oldu” dedi.

Vatandaşlardan Fikret Ünlü, “Çalışanların eline koluna sağlık. Geçen yıl toz yutuyorduk, ama şu an yollarımız çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları beğeniyor ve destekliyoruz” dedi.