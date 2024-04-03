Yavuzlar Köprüsü gün sayıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yavuzlar Köprüsü’nde sona yaklaşan çalışmaları denetledi.ADANA (İGFA) - Mali mucizeye ve devasa hizmetlere imza attığı ilk döneminde dinlenmek nedir bilmeyen Başkan Zeydan Karalar, ikinci dönemin ilk günlerinden itibaren, temposunu hiç azaltmadan çalışmaya devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ikinci döneminin ikinci gününe sabahın erken saatlerinde çalışarak başladı. Yavuzlar Köprüsü’nde sona yaklaşan çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, “Köprümüz tamamlandığında Reşatbey, Yavuzlar ve Sinanpaşa mahalleleri birbirine bağlanırken, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın da trafik yükü hafifleyecek” dedi.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Seçimi geride bıraktık, Adana halkına sonsuz teşekkür ediyorum. 5 yıl daha hemşehrilerime hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabahın erken saatlerinde işimizin başındayız. Halkımıza çok daha fazla hizmet ettiğimiz, çok verimli bir 5 yıl geçirmeyi planlıyoruz.”