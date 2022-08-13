Yavuz Sultan Selim İTÜ rengi oldu

İTÜ tarafından geliştirilen, yüzde 100 güneş enerjili araç ARIBA ZES X, Türkiye turu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İTÜ’nün kurumsal renklerindeki ışıklarla aydınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ICA, bu konuda iş birliği yaptığı İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından üretilen ARIBA X’i karşılamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, İTÜ’nün kurumsal renkleri olan lacivert, altın ve mavi renklerine bürüdü.

İTÜ tarafından geliştirilen ve sadece güneş enerjisi ile çalışan ARIBA ZES X, birçok şehri kapsayan bin 300 kilometrelik Türkiye turunun bir parçası olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan geçti ve ARIBA ZES X’in Türkiye turu 12 Ağustos Cuma günü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde tamamlandı. ARIBA ZES X, Belçika’da düzenlenecek olan solar otomobiller yarışı ‘European Solar Challenge’da da ülkemizi başarıyla temsil etmek için yarışacak.