Yavru yaban keçisine Halep keçisi süt annelik yapıyor
Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçiğin bulduğu yavru yaban keçisine Halep keçisi süt annelik yapıyor.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda göbek bağı bile düşmemiş yaban keçisi yavrusunu aç ve bitkin halde buldu.
Genel Müdürlüğe bağlı ekiplere haber veren askerler, sütle besledikleri yaban keçisini ilk bakımları yapılması için teslim etti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan yavrunun sağlıklı beslenebilmesi için Halep ırkı keçi getirildi.
Evcil keçi, yaban keçisi yavrusuna süt annelik yapmayı sürdürüyor.
https://twitter.com/milliparklar/status/1664484078320508929
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|35
|77
|4. A.Demirspor
|35
|66
|5. Başakşehir
|35
|59
|6. Trabzonspor
|35
|57
|7. Konyaspor
|35
|50
|8. Karagümrük
|35
|48
|9. Kayserispor
|35
|46
|10. Kasımpaşa
|35
|43
|11. Ankaragücü
|35
|42
|12. Antalyaspor
|35
|41
|13. Alanyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|35
|40
|15. İstanbulspor
|35
|38
|16. Giresunspor
|35
|37
|17. Ümraniye
|35
|30
|18. Gaziantep FK
|35
|25
|19. Hatayspor
|35
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24