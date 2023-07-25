Yavru boz ayı Tuti doğaya salındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda tedavisi tamamlanan yavru boz ayı doğaya salındı. Keçi sütü, meyve ve kuruyemişler beslenen yavru ayıya Tuti adı verildiKOCAELİ (İGFA) - Sakarya Dokurcun beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon merkezine getirildi.

Yaralı olduğu belirlenen 5 aylık boz ayıya, Ormanya veteriner hekimlerince müdahale edildi. Travma geçirdiği anlaşılan boz ayının yapılan ilk kontrolünde ön ayaklarında yoğun bir hematom tablosu ve röntgen sonuçlarında da boyun omurunda zedelenme olduğu tespit edildi.

KENDİ HABİTATINA UYGUN ALAN HAZIRLANDI

10 gün boyunca tedavi gören boz ayıya bakıcısı tarafından Tuti ismi verildi. Yavru boz ayı bu süreçte keçi sütü, çeşitli meyveler ve kuruyemiş ile beslendi. Kısa sürede tedaviye yanıt verip kendini toparlayan boz ayı doğaya dönecek güce kavuştu.

Yerel halktan yavru boz ayının anne ve kardeşinin onu bulunduğu bölgede aradığı bilgisine ulaşıldı. Boz ayı Ormanya’daki başarılı tedavi sonrasında DKMP ve Ormanya ekipleriyle bulunduğu doğal yaşam alanına tekrar salındı. Uzun zaman sonra doğal yaşam alanına kavuşan yavru ayı ormanda hızlıca gözden kayboldu.

ORMANYA YABAN HAYVANLARINA UMUT OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ormanya’da yaban hayatın korunması için de önemli bir hizmet veriliyor. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya’da, Doğu Marmara’nın en donanımlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezi yer alıyor. Üniversitelerin bilimsel çalışmalarına da sık sık destek veren merkezde binlerce yaban hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek, doğal yaşam alanlarına geri salınıyor.