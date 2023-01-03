Yatalak hastaların yüzü güldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede hasta ve yatalak durumdaki vatandaşlara 3 yılda toplam 2 bin 603 adet otomatik hasta yatağı yardımında bulunarak, rahat etmelerini sağladı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yanlarında olarak yüzlerini güldürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 19 ilçede yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımını kolaylaştırmak ve hastaların konforunu artırmak için tam donanımlı hasta yatağı desteğinde bulunuyor.

2 Bin 603 Hasta Yatağı Yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019’un Nisan ayından bu yana 19 ilçede ihtiyaç sahiplerine 2 bin 603 adet elektronik hasta yatağı yardımı gerçekleştirdi. Sosyal hizmet uzmanları tarafından vatandaşlardan gelen talepler titizlikle değerlendirip yapılan incelemenin ardından zor durumdaki ihtiyaç sahibi hastalara otomatik hasta yatağı desteği sağlanıyor. Vatandaşın evine götürülen yatakların kurulumu yapıldıktan sonra kullanımı da anlatılıyor. Hastaların ve ona bakan kişilerin hayatının bir nebze de olsa kolaylaşmasına katkı sağlanıyor.

Tam Donanımlı Yatak

Hastane tipi tam donanımlı ve kumandalı yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Ergonomik yapısıyla, yattığı süre boyunca hastanın konforunu sağlayan, hasta yakını için de kolaylık sunan elektronik hasta yatakları yüz güldürüyor. Hasta yakınları, hastaların yemek yeme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını daha rahat ve konforlu bir şekilde karşılayabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta yatağının yanı sıra geçici süre tekerlekli sandalye kullanması gereken hastalara bu konuda da destek sağlıyor.