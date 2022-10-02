Yaşlıların en mutlu günü

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, huzur evlerinde kalan yaşlılar eğlenceli bir akşam yaşadı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi yaş almış büyükleri unutmadı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi huzur evlerinde kalan yaşlıları bir araya getirdi. Melet Irmağı kenarında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ordu Kültür Otağ’ında düzenlenen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de katıldı.

Altınordu ve Fatsa ilçelerinde bulunan huzur evlerinde yaşayan yaşlıların katılımı ile gerçekleştirilen program da yaşlılara müzik dinletisi ve yemek ikramında bulunuldu.

BAŞKAN GÜLER: “7 GÜN 24 SAAT EMRİNİZDEYİZ”

Gerçekleştirilen programa katılan ve huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 7 gün 24 saat yaş almış büyüklerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Belediye imkânlarının yaşlıların emrinde olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Hepimiz bir bütünün parçalarıyız, bir aileyiz. Biz sizleri özel olarak seviyoruz. Bizler sizlerin 7 gün 24 saat tüm arkadaşlarımız ile birlikte emrinizdeyiz. Yüzlerinizin gülmesi bizim en büyük amacımız ve hedefimiz. Biz bir gönül köprüsü kuruyoruz ve bu köprünün temeli sevgi. Sizlerin hayatını daha da kolaylaştırmak, mutluluğunuzun daha da artmasını sağlamak, yalnızlığınızı hissettirmemek en büyük arzumuz. Sizlerin daha güzel ortamlarda zaman geçirmenizi sağlamak bizim görevimiz. Kurduğumuz Ordu Kültür Otağ’ımız sizin. Ne zaman isterseniz sizin emrinizde. Gemilerimizle, otobüslerimizle gezebilirsiniz. İsteğiniz olduğu her zaman bana ve arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz” dedi.

Eğlenceli geçen program, Başkan Güler’in katılım sağlayan misafirlere çiçek takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.