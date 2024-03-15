Yaşlıları hedef alan dolandırıcılıklara dikkat!

Emekliyseniz ve dolandırıcılara kaptırdığınız birikimlerin yerine koyabileceğiniz bir gelir kaynağınız yoksa siber dolandırıcılıkların etkisi yıkıcı olabilir.İSTANBUL (İGFA) - Siber suçlular hızla yaşlanan toplumlarda nasıl zengin avlar elde edilebileceklerinin yollarını araştırıyorlar.

Yaşlı vatandaşları giderek daha fazla hedef alıyorlar çünkü bu hedeflerin çalacak daha fazla parası olduğunu ve bir dolandırıcılığın erken uyarı işaretlerini tespit etmek için potansiyel olarak daha az dijital bilince sahip olduklarını düşünüyorlar.

2022 yılında, 88.262 olay sonucunda 60 yaş üstü kişiler tarafından FBI'a 3,1 milyar dolarlık siber suç zararı bildirilmiş. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 82'lik bir artışı temsil etse de rapor edilmemiş çok daha fazla vaka var.

Modern internetin belası olan bir tehdit olan oltalamanın yanı sıra romantik dolandırıcılık, bakım/sağlık hizmetleri, teknik destek, çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığı, robocall, hükümet taklidi, piyango dolandırıcılığı, büyük ebeveyn dolandırıcılığı ve yatırım dolandırıcılığı ile vakalara karşı dikkatli olunması istendi.

NASIL GÜVENDE KALINIR?

Bilişim uzmanları siber suçlara karşı yaşlı kesimin nasıl güvende kalabileceğinie ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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