Son Dakika

Yaşlılara “Fibromiyalji” farkındalık etkinliği

YAŞAM 02.02.2023, 11:00
Yaşlılara “Fibromiyalji” farkındalık etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içinde yer alan Emekli Evi’ndeki yaş almış yurttaşlar için “Fibromiyalji” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, Fibromiyalji hastalığı konusunda yapılan bilgilendirme etkinliğini değerlendirerek, “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde görev yapan diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist arkadaşlarımızla beraber bu etkinliği gerçekleştirme sebebimiz; kişilerin hem beslenmesine, hem psikolojik olarak nelere dikkat etmesi gerektiğine, hem de bu tip şikayetleri olan kişilerin hangi egzersizlerle rahatlayabilecekleri konusunda bilgi vermek. Yaş almış bireylerde, ağrılarını daha hafife indirgeyebilmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ağrıları ile ilgili şikayetleri konusunda gerekli yönlendirmeleri yaparak, çözüm bulmaya çalıştık. Yaş almış bireylerimizde, belki tanı almamış kişilerin erken tanı alma amacıyla ‘şeker ya da tansiyon hastalıkları var mı yok mu?’ ya da hastalıkları olan kişilerin takiplerini yapmak için eş zamanlı olarak şeker ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdik” dedi.

Yeter: “Etkinliklerimiz her ay artarak devam edecek”

Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, “Günümüz insanında, sebebi belli olmayan ağrıların yarattığı sorunlar çığ gibi büyümekte. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte fibromiyalji konulu psikosomatik kökenli ağrı sorununa ilişkin Emekli Evi mensuplarına, ‘Sebepleri ve korunma yolları’ hususunda bilgilendirme yapıldı. Bilinçli, sağlıklı, huzurlu bireyler için çalışmalarımız devam edecek. Toroslar Emekli Evi olarak etkinliklerimiz her ay artarak sürecek” dedi.

“Paran yoksa da, Allah razı olsun Vahap Seçer var”

Katıldıkları eğitimi oldukça faydalı olarak yorumlayan Şahgül Güler, “Rahatsızlıklarımız için yapılan etkinlikler ya da diğer etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Aslında bunlar çoktan olmalıydı. Biz şimdiye kadar böyle bir şeye denk gelmedik. Allah, Vahap Seçer’den razı olsun. Bugün sağlıkla ilgili çok güzel şeyler vardı. Ben zaten hastayım, beynimdeki damarlarda rahatsızlık var. Psikoloğa gitmiştim, oraya tekrar gideceğim. ‘Ücretsiz bir tedavi uygulanacak’ dendi. Yani nasıl olabilir ki? Ben kendi adıma söylüyorum, ‘hayal’. Benim hayalimde bile olmayan bir şeydi. Gerçekleşti. Güç verdi bize. Şimdiye kadar ‘Paran yoksa ölüsün diyordum’. Demek ki paran yoksa da, Allah razı olsun Vahap Seçer var. Her şeyi gerçekten ayağımıza kadar sunuyor” dedi.

“Etkinlikle kaynar bize şifa oldu”

Emekli Evi üyelerinden Bayram Bulut, “Sağlığımız açısından yararlı bir sunumdu. Tabi ki yaşlılığın gösterdiği bazı hastalıklar, vücut kırgınlıkları oluyor. Ne yapacağız? Doktora gidiyoruz, randevu alamıyoruz. Ne güzel, burada ne yapmamız gerektiğini anlattılar” diye konuştu. Programın sonunda ikram edilen kaynara dair de Bulut, “Etkinlikte dağıtılan kaynar bize şifa oldu” ifadesini kullandı.

“Hayat standardımız konusunda ufkumuzu daha da açtılar”

Etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını belirten Emekli Evi üyesi Peruze Berki ise, “Şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Vücuttaki bazı ağrılardan dolayı bizi bilgilendirdiler. Güzel egzersizler yaptırdılar. Hayat standardımız konusunda ufkumuzu daha da açtılar” dedi.

“Gayet güzel bir şekilde sağlık taraması yaptılar”

Etkinliği “Çok güzel geçti” diye yorumlayan Müslüm Doğan, “Gayet güzel bir şekilde sağlık taraması yaptılar. Bir yaşlı, ‘Benim başım ağrıyor, kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor’ diyorsa, bu sıkıntılara karşılık bir takım bilgiler veriliyorsa bu çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Trabzonspor 21 38
6. Adana Demirspor 20 37
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6