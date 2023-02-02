Yaşlılara “Fibromiyalji” farkındalık etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, Toroslar Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içinde yer alan Emekli Evi’ndeki yaş almış yurttaşlar için “Fibromiyalji” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, Fibromiyalji hastalığı konusunda yapılan bilgilendirme etkinliğini değerlendirerek, “Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde görev yapan diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist arkadaşlarımızla beraber bu etkinliği gerçekleştirme sebebimiz; kişilerin hem beslenmesine, hem psikolojik olarak nelere dikkat etmesi gerektiğine, hem de bu tip şikayetleri olan kişilerin hangi egzersizlerle rahatlayabilecekleri konusunda bilgi vermek. Yaş almış bireylerde, ağrılarını daha hafife indirgeyebilmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ağrıları ile ilgili şikayetleri konusunda gerekli yönlendirmeleri yaparak, çözüm bulmaya çalıştık. Yaş almış bireylerimizde, belki tanı almamış kişilerin erken tanı alma amacıyla ‘şeker ya da tansiyon hastalıkları var mı yok mu?’ ya da hastalıkları olan kişilerin takiplerini yapmak için eş zamanlı olarak şeker ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdik” dedi.

Yeter: “Etkinliklerimiz her ay artarak devam edecek”

Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, “Günümüz insanında, sebebi belli olmayan ağrıların yarattığı sorunlar çığ gibi büyümekte. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte fibromiyalji konulu psikosomatik kökenli ağrı sorununa ilişkin Emekli Evi mensuplarına, ‘Sebepleri ve korunma yolları’ hususunda bilgilendirme yapıldı. Bilinçli, sağlıklı, huzurlu bireyler için çalışmalarımız devam edecek. Toroslar Emekli Evi olarak etkinliklerimiz her ay artarak sürecek” dedi.

“Paran yoksa da, Allah razı olsun Vahap Seçer var”

Katıldıkları eğitimi oldukça faydalı olarak yorumlayan Şahgül Güler, “Rahatsızlıklarımız için yapılan etkinlikler ya da diğer etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Aslında bunlar çoktan olmalıydı. Biz şimdiye kadar böyle bir şeye denk gelmedik. Allah, Vahap Seçer’den razı olsun. Bugün sağlıkla ilgili çok güzel şeyler vardı. Ben zaten hastayım, beynimdeki damarlarda rahatsızlık var. Psikoloğa gitmiştim, oraya tekrar gideceğim. ‘Ücretsiz bir tedavi uygulanacak’ dendi. Yani nasıl olabilir ki? Ben kendi adıma söylüyorum, ‘hayal’. Benim hayalimde bile olmayan bir şeydi. Gerçekleşti. Güç verdi bize. Şimdiye kadar ‘Paran yoksa ölüsün diyordum’. Demek ki paran yoksa da, Allah razı olsun Vahap Seçer var. Her şeyi gerçekten ayağımıza kadar sunuyor” dedi.

“Etkinlikle kaynar bize şifa oldu”

Emekli Evi üyelerinden Bayram Bulut, “Sağlığımız açısından yararlı bir sunumdu. Tabi ki yaşlılığın gösterdiği bazı hastalıklar, vücut kırgınlıkları oluyor. Ne yapacağız? Doktora gidiyoruz, randevu alamıyoruz. Ne güzel, burada ne yapmamız gerektiğini anlattılar” diye konuştu. Programın sonunda ikram edilen kaynara dair de Bulut, “Etkinlikte dağıtılan kaynar bize şifa oldu” ifadesini kullandı.

“Hayat standardımız konusunda ufkumuzu daha da açtılar”

Etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını belirten Emekli Evi üyesi Peruze Berki ise, “Şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Vücuttaki bazı ağrılardan dolayı bizi bilgilendirdiler. Güzel egzersizler yaptırdılar. Hayat standardımız konusunda ufkumuzu daha da açtılar” dedi.

“Gayet güzel bir şekilde sağlık taraması yaptılar”

Etkinliği “Çok güzel geçti” diye yorumlayan Müslüm Doğan, “Gayet güzel bir şekilde sağlık taraması yaptılar. Bir yaşlı, ‘Benim başım ağrıyor, kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor’ diyorsa, bu sıkıntılara karşılık bir takım bilgiler veriliyorsa bu çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.