Yaşlılara bayram hediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlıları ziyaret ederek hediye paketi dağıttı.DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ulu çınarlara Yaşlı Birimi aracılığıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi belirlediği adreslerde yaşayan kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılara hediye (şeker ve kolonya) paketi dağıttı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Yaşlılar Birimi’nde hazırlanan hediye paketleri, ekipler tarafından yaşlıların ikamet ettikleri adreslere bırakıldı.