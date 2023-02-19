Yaşlı çift alyansını bağışladı... Kızılay'ın hayırseverleri kalplere dokundu

Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine destek yağdı.ANKARA (İGFA) - Ülkenin her bir tarafındaki hayırsever Kızılay bağışçıları, depremden etkilenen vatandaşlara yaptıkları bağışlarla hayırseverlik örneği sergiledi.

AKILLI SAATTEN VAZGEÇTİ, PARAYI YAŞITLARINA BAĞIŞLADI

Minik hayırseverlerden Abdullah Çakır akıllı saat almak için, Elif Çakır ise oyuncak almak için para biriktirdiği kumbaralarını depremden etkilenen akranlarının ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay’a bağışladı. Öte yandan minik bağışçı Melike Hifa Kartal ise ailesinin deprem bölgesine göndermek için hazırladığı kolinin içerisine kendi oyuncağını koyarak duygulandıran bir mektup eşliğinde gönderdi.

BİSİKLET YERİNE İYİLİĞİ SEÇTİ

Uzun zamandır bisiklet almak için biriktirdiği harçlıklarını hiç düşünmeden depremden etkilenen kardeşlerine göndermek isteyen 4. sınıf öğrencisi Mikail Doğan ise kumbarasını Kızılay’a bağışladı. Yaşıtlarının deprem sebebiyle yaşadıkları zor günlere ablası Medine Doğan ile birlikte ortak olmak istediklerini dile getiren Mikail Doğan, depremzedelerin iyileşmeleri için katkı sağladı. Minik Necmettin Avcı ise, su bidonuna doldurduğu bozuk paraları depremzedelere ulaştırılmak için Kızılay’ın Ankara’daki Genel Merkezine getirdi. Öte yandan Miraç Kandilinde Kandil harçlığı toplayan minik hayırsever, topladığı paraları Kızılay’a bağışladı.

Hayırseverler, Türkiye’nin farklı yerlerindeki Kızılay şubelerine de başvuruyor. Maddi durumu iyi olmadığı için 500 TL hijyen yardımı alan ihtiyaç sahibi bir hayırsever, deprem bölgesindeki vatandaşların daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek aldığı hijyen yardımını bağışladı.

Depremin 11. gününde yaşlı bir çift, Kızılay Melikgazi Şubesi'nin kapısını çaldı ve “varımız yoğumuz bu” diyerek Kızılay çalışanına bir mendil içinde 1 çift küpe ve yaşlı çiftin evlenirken aldıkları alyanslarını uzattılar. Bir başka hayırsever kadın bağışçı ise sahip olduğu tek mal varlığı olan yüzüğünü bağışlayarak depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oldu.