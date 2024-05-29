YASAV'ın şenliği çocuklara umut olacak

Yarına Şans Ver Kulübü’nün (YASAV) düzenlediği ‘Bahara Merhaba Alışveriş Şenliği’ ile Hastanelerde uzun süre tedavi gören çocuklar için sınıf ve oyun alanı yaptıracak. Etkinliğe katılarak bağışta bulunan Siren Ertan, moda tüyoları verdi ve iyi giyinmenin önemine değindi.BURSA (İGFA) - YASAV, yıl boyu süren örnek proje ve organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Hastanelerde bulunan sınıf teşrifatlarını sürdüren YASAV, planlamasında bulunan 5 sınıf ve oyun alanı için renkli bir alışveriş şenliğine imza attı.

Sheraton Otel'de gerçekleşen Bahara Merhaba Alışveriş Şenliği’ne Bursalılar büyük ilgi gösterirken, etkinliğin sürpriz konuğu ise ünlü tasarımcı Siren Ertan oldu. Türkiye'nin en ünlü müzayedecisi Uğur Batur da YASAV yararına bir açık artırma gerçekleştirdi. Satışa sunulan seçkin antika parçaları YASAV'a bağışlayan Batur, çocuklar için daha fazla yardım toplanması için sahnede adeta ter döktü. Özellikle çocuklar ve dezavantajlı kişiler için yardım çalışmalarının süreceğini söyleyen YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, “Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. YASAV’ın iyilik hareketi önümüzdeki günlerde de durmadan devam edecek” dedi.

İYİ GİYİNMENİN MODAYLA İLGİSİ YOK...

YASAV’ın düzenlediği ‘Bahara Merhaba Alışveriş Şenliği’nin özel konuğu olan sosyetik moda tasarımcısı Siren Ertan, YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi. Bursalı kadınlara moda ve şıklık tüyoları veren Ertan, "Aslında modanın iyi giyinmekle bir ilgisi yoktur. İyi giyinmek, şık olmak bir kültürdür. İyi giyinmiş birinin kendine olan özgüveni artar ve bulunduğu ortamda daha da önemsenir. Kadınlar kadar erkekler de şıklığına dikkat etmelidir. Ben çok renkli giyinmeyi sevmem. En favori iki rengim siyah ve beyaz. Bu iki renk her durumda sizi kurtarır..." ifadelerini kullandı.

PAÇA BOYU KARAKTER GÖSTERGESİDİR

Son dönemde erkeklerde moda olan dar ve kısa paçalı pantolonlara takılan Siren Ertan, bu tarzı hiç sevmediğini dile getirdi. Erkeklerde şıklığın iş hayatını da olumlu yada olumsuz etkilediğini belirten Ertan, "Bence paça boyu bir anlamda o kişinin karakterinin de göstergesidir. Erkekler için bir diğer önemli detay ise cekettir. Omuzları dik gösteren vatkalı ceketler o kişiye güç katar. Unutmayın ki kimse omuzları düşmüş bir erkekten güven duygusunu yeteri kadar alamaz" diye konuştu.