YASAV'ın iyilik melekleri Ramazan’da da iş başında

Yarına Şans Ver Kulübü'nün (YASAV) melekleri, Ramazan ayının ilk gününden bu yana iyilik hareketine ara vermeden devam ediyor. SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklar ve ailelerine iftar veren YASAV, ayrıca Ulucami ve Üftade Türbesi’nde de yine iftar yemeği dağıtarak Bursalıların yanındaydı.BURSA (İGFA) - YASAV üyeleri, onbir ayın sultanı Ramazan’da da iyilik hareketi için kolları sıvadı. Ramazan’ın önemli bir kısmını SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde geçiren YASAV üyeleri, Başkan Emire Cantürk Eren önderliğinde kanser tedavisi gören çocuklarla ailelerine iftar verdi. Yemek sonrası ise hasta odalarını tek tek dolaşan Başkan Eren ve YASAV üyeleri, kanserli çocukların yüzünü çeşitli hediyelerle güldürdü. Öte yandan Ulucami, Üftade Türbesi, Somuncu Baba Türbesi’nde düzenledikleri halk iftarlarında Bursalıların yanında olan YASAV üyeleri, başlattıkları gönüllülük hareketiyle büyük takdir topladı.

DESTEK YIL BOYUNCA SÜRECEK

Kurulduğu ilk günden bu yana gerek sağlık, gerek eğitim ve gerekse çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, onbir ayın sultanı ramazanda özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti. Ramazan’da başta kanserli çocuklar olmak üzere binlerce kişiye direk ve dolaylı olarak ulaşmak için üyeleriyle birlikte büyük bir özveri gösterdiklerini belirten Eren, “Her geçen gün daha da büyüyen YASAV ailesine yakışır organizasyonlara imza atmaya devam ediyoruz. İyilik hareketimiz yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca sürecek...” diye konuştu.