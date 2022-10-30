YASAV'ın Cumhuriyet kadınlarından özel balo

Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) üyeleri, Atatürk Palas'taki Cumhuriyet Balosu'nda bağımsızlığın 99. yılını görkemli bir şekilde kutladı. YASAV üyesi hanımlar bu özel geceye kıyafetlerinden saç ve aksesuarlarına kadar 'Cumhuriyet Kadını' konseptiyle hazırlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla “Yarına Şans Vermek İçin Zaman Yok” sloganıyla kurulan YASAV, Cumhuriyet'in 99. yılını unutulmaz bir geceyle kutladı.

Çelik Palas Oteli'ndeki Atatürk Palas'ta gerçekleşen geceye YASAV üyesi tüm hanımlar, kıyafetlerinden saç, makyajına ve aksesuarlarına kadar her detayıyla adeta Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarına döndüler. 'Cumhuriyet Kadını' konseptiyle Atatürk Palas'ta keyifli bir zaman yolculuğuna çıkan YASAV üyeleri, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

35 CESUR YÜREK KADIN

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de eşi Zeynep Erdem'le birlikte katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, “Geçen yıl 35 cesur yürek kadın yine ilk kez bu salonda yola çıkma kararı aldık. Kısa sürede 70 üyeye ulaştık. Büyümeye de devam ediyoruz. Atatürk'ün izindeki Cumhuriyet kadınları olarak iyilik hareketini yaymaya devam edeceğiz” dedi.

Gecede ayrıca YASAV ailesine katılan Hülya Gülen, İzel İnceyol, Buse Dalan'ın üyelik kabulleri gerçekleşti.

Vals ve zeybek gösterileriyle renklenen gecede sahne alan Türk Sanat Müziği'nin güçlü isimleri Betül Bilgin, Salih Taşkın ve Elif Hanoğlu konuklara Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.

Gece tüm konukların ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde 10. Yıl Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.