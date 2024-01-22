Yarıyıl tatili etkinlikleri tiyatro ile başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde çocuklar için düzenlediği yarıyıl tatili etkinlikleri, Gebze’deki Ihlamur Teyze Çocuk Tiyatrosu ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 22 Ocak’ta başlayıp 2 Şubatta bitecek olan yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlendiği sanat ve eğlence atölyeleri başladı. Etkinliklerin ilk oyunu Ihlamur Teyze Çocuk Tiyatrosu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde çocuklarla buluştu.
ÇOCUKLAR ÇOCUK TİYATROSU İLE EĞLENDİ
Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri, yarıyıl tatili boyunca Kocaeli Kongre Merkezi ile Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşiyor. Eğlencelerin ilki Gebze’de oynanan Ihlamur Teyze Çocuk Tiyatrosu ile başladı. Çocukların aileleriyle yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda neşeli ve eğlenceli dakikalar yaşandı. Gebze’deki tüm tiyatro oyunları 13.00 ve 15.00’te 2 seans halinde gerçekleştiriliyor.
GEBZE’DE TİYATRO, SHOW VE ÇOCUK ŞARKILARI
Gebze’deki yarıyıl etkinliklerinin ilk haftasında 23 Ocak’ta Doktor Panço Çocuk Tiyatrosu, 24 Ocak’ta Burak Sezen Çocuk Şarkıları, 25 Ocak’ta Palyaço Düdü Çocuk Tiyatrosu, 26 Ocak’ta Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatrosu, 27 Ocak’ta İllüzyon Bubble Show, 28 Ocak’ta Volkan Abi Çocuk Şarkıları çocuk izleyicilerle buluşacak.
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