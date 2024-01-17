Yarıyıl tatili eğlencesi Zeytinburnu'ndan

İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatil sevincine ortak oluyor. Karneyi alan öğrenciler sömestr tatili boyunca; Bilgi Evleri, İzci Evi, Bilim Zeytinburnu, Buz Adası, Gençlik Merkezi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle eğlenceye doyacak.İSTANBUL (İGFA) - Zeytinburnu Belediyesi karnesini alan tüm öğrencileri, hep birlikte kutlayıp eğlenmek için ‘Karne Festivali’ne davet ediyor.

Bu yarıyıl tatilinde Zeytinburnu Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik hizmet veren tüm birimlerinde her öğrenci için farklı bir etkinlik var. Sömestr tatili boyunca çocuklar Bilgi Evleri’nin düzenlediği kulüp, atölye ve gezilere, Zeytinburnu İzci Evi’ndeki aktivitelere ve Bilim Zeytinburnu’ndaki atölyelere katılabilirken, Kaz Dağları’nın eteğinde yer alan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda harika bir kış tatili geçirebilecekler. Öğrenciler Buz Adası’nda buz pistinin tozunu attırırken yarıyılın stresini ise 16 gün boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek olan Karne Festivali’nde atacaklar.

ÖĞRENCİLER 16 GÜN BOYUNCA EĞLENCEYE DOYACAKLAR

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Karne Festivali, 22 Ocak-5 Şubat tarihleri ve 12.00- 16.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak. 16 gün boyunca sürecek Karne Festivali’nde çocuklar; Tiyatro, Sinema, Sosis Balon, Yüz Boyama, Animatör Maskot, Karikatür, Akrobasi, İllüzyon, Vantrolog, Bubble Şov, Jonglör, Balon Katlama ve Sevimli Kukla gösterimleri gibi etkinliklerle sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkaracaklar.