Yarış pistinden golf sahasına

İş ve cemiyet hayatının ünlü ismi ve milli rallicimiz Mimar Merve Mermer, yoğun temposu yanında ailesi ve dostlarına da vakit ayırırken yeni bir tutkusuyla karşımıza çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Bir yıldır golf oynayan Mimar Merve Mermer, vakit buldukça soluğu golf sahasında alıyor.

Mesleği olan Mimarlık aşırı konsantre isteyen bir iş vurgusunu yapan Merve Mermer, yaptığı sporlar olan Ralli ve golf’un işine önemli derecede faydası olduğunu dile getirdi.

Ralli ve Golf sporlarının konsantre isteyen uğraşlar olduğunu sözlerine ekleyen Merve Mermer, odaklanma yönünü bu şekilde geliştirdiğini vurguladı.