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Yarının Suyu Projesi'nden 'Tuzlu bir göl hikayesi'

YAŞAM 17.10.2022, 13:22
Yarının Suyu Projesi'nden 'Tuzlu bir göl hikayesi'

Yarının Suyu Projesinin 4. Yılında, Finish'ten, Tuz Gölü’ne ve Flamingolara sahip çıkan masal kitabı yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin suyunu korumayı misyon edinen, lider bulaşık makinesi deterjanı Finish, “Yarının Suyu” projesinin 4. yılında “Benim Mirasım Su” diyerek bu kez Türkiye'nin gölleri ve çevresindeki yaşama dikkat çekiyor.

“Yarının Suyu” hareketinin yeni adımı olan “Benim Mirasım Su” kampanyasında Anadolu kültüründe Allı Turna adıyla bilinen ve bir süredir yaşam alanları tehdit altında olan flamingoları kaybetmemek için suyumuza sahip çıkmaya davet eden Finish, tasarrufun önemini yazar Çağrı Odabaşı ile hazırladığı Tuzlu – Bir Göl Hikayesi aracılığıyla çocuklara ve yetişkinlere anlattı.

Gelecek nesillere bu mirası devam ettirme bilincini aşılamak üzere hem eğlenceli hem de öğretici yollarından biri olan hikaye anlatıcılığını kullanarak cesaret veren, sıcak bir masal kitabı oluşturdu.

Finish’in hikayesinde, Tuzlu ve ailesi de benzer bir durumla karşı karşıya kalıyor. Ancak Tuzlu “Kalıp mücadele edeceğim!” diyerek gölü kurtarmak için bir yol arıyor. Ardından göl kenarında tanıştığı Bulut ile yardımlaşmanın umut verici sonuçlar doğurduğunu gösteren bir yolculuğa çıkıyor.

“Tuzlu – Bir Göl Hikayesi” basılı kitabın yanı sıra ücretsiz olarak herkesin rahatlıkla ulaşabileceği web sitesi, sesli kitap ve hareketli bir akışla anlatılıyor.

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