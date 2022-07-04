'Yarını Kodlayanlar'da 1 TL'lik yatırımda 7,7 TLlik sosyal getiri sağladı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, son 1 yılda 14 milyon TL’lik sosyal değer elde edilen proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL’lik sosyal getiri sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak sosyal fayda sağlamaya devam ediyor.

Son 1 yılda 14 milyon TL’lik sosyal değer elde edilen proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL’lik sosyal getiri sağladı. Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 260 bini aşkın çocuğa ulaşan “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında önümüzdeki bir yılda öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Uluslararası arenada da ses getiren proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu kapsamında 6 Temmuz’da online olarak gerçekleştirilecek özel oturumda bir kez daha tüm dünyaya tanıtılacak.

Dijital teknolojilerin büyük bir dönüştürücü güce sahip olduğunu belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin bu güçten faydalanmasını istediklerini belirterek, "Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlayarak dijital toplumun bir parçası, hatta mimarları olmalarını hedefliyoruz. Amacımız, tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak. Bugüne kadar 81 ilde 260 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Projemizin kapsamını ‘kardeş projelerle’ genişletmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bu yıl üçüncüsü yayımlanan sosyal etki raporuna göre, proje kapsamında son 1 yılda elde ettiğimiz toplam sosyal değer yaklaşık 14 milyon TL olduğuna dikkati çeken Süel, "Projeye yaptığımız her 1 TL’lik yatırımın 7,7 TL değerinde sosyal getiri yarattığını gördük. Bir önceki dönemle karşılaştırdığımızda yarattığımız sosyal getiri %75 arttı. ‘Yarını Kodlayanlar’ çatısı altında genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

MOTİVASYONDA 5 KATTAN FAZLA ARTIŞ

Öte yandan “Yarını Kodlayanlar” projesi için hazırlanan 2020-2021 Sosyal Etki Raporu’na göre, proje katılımcısı çocukların yüzde 79’u daha önce herhangi bir kodlama eğitimi almadığını ve eğitimlerden önce kodlamayı bilmediğini belirtti. Bu anlamda “Yarını Kodlayanlar”, çocukların kodlamayla ilk defa tanışmasını sağlayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Bir önceki sosyal etki raporunun sonuçlarıyla kıyaslandığında, çocuklarda 21. yy yetkinliklerinin 2 kat, motivasyon ve gelecek algısının ise 5 kattan fazla arttığı görülüyor. Çocuklardaki en büyük değişimin bu dönemde de 21. yy yetkinlikleri başlığında olduğu ve yüzde 33’lük bir artış kaydedildiği anlaşılıyor. “Yarını Kodlayanlar” eğitimleri, çocukların kodlama konusunda becerilerini artırmanın yanı sıra kodlama öğrenmeye yönelik motivasyonlarını, geleceğe dair motivasyonlarını ve kendilerine olan güvenini olumlu etkiliyor.