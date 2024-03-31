Yarımca Yelken Kulübünde sıva imalatı tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Körfez Yarımca Yelken Kulübünde dış cephe mantolama ve sıva imalatları tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisinde çalışmalarını sürdürüyor. Körfez yelken kulübü yapım işinde dış cephe mantolama ve sıva imalatları tamamlandı.

Büyükşehir’in spor kulüplerine destekleri sürüyor. Bu kapsamda yapımına başlanan Körfez ilçesi Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi yükseliyor. Zemin kat, 1. kat ve çatı katı olmak üzere 3 katlı olarak yapılan tesisin dış cephe mantolama ve sıva imalatları tamamlandı. İç kısımlarda ise elektrik alt yapı borulama işlemleri yapıldı. Islak hacim kaba sıva işlemleri ise devam ediyor.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Körfez Yelken Kulübü, 372 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapının bünyesinde bakımhane, kondisyon salonu, derslik, hakem odası, yönetim odası, antrenör odası ve giyinme birimleri yer alacak.