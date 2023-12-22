Son Dakika

Yarım asırlık sorunun çözüldüğü Paşa’da sıra üst yapıda

YAŞAM 22.12.2023, 12:10
Yarım asırlık sorunun çözüldüğü Paşa’da sıra üst yapıda

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yarım asırlık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üst yapı çalışmalarına başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, uzun yıllardır kangren haline gelen Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki kamulaştırma sorununu geçtiğimiz aylarda sona erdirmişti.

2,5 yıl süren kamulaştırma süreci sonrası 12 binanın yıkım işlemlerini tamamlayan İzmit Belediyesi, Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta üst yapı çalışmalarına başladı. Gece gündüz devam eden çalışmalar neticesinde bölgeye çok daha konforlu ve estetik bir sosyal alan sunulacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yılın en uzun gecesini Paşa’daki çalışmaları inceleyerek geçirdi. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte bölgeyi gezen Başkan Hürriyet, çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanarak bölge halkının mağdur edilmemesi konusunda hassasiyet istedi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Yağmurlu bir İzmit akşamı. Her koşulda çalışmaya devam ediyoruz. İzmit’in her bir bölgesine adil bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şu anda Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak’tayız. Burada yaklaşık 30 yıldır kamulaştırma sorunu vardı. Özellikle burası hem araç hem de insan trafiğinin yoğun olduğu ama asayiş ve estetik açısından sıkıntılı bir bölgeydi.  Göreve gelir gelmez muhtarımızın ve bölge halkının talebiyle kamulaştırma işlemine başladık. 12 tane bina vardı. 2-2.5 sene içerisinde kamulaştırmayı tamamladık. Ardından tüm binaları yıktık. Şimdi de üst yapı çalışmalarına başladık. Altyapı kurumları su ve elektrik bağlantılarını gerçekleştiriyorlar. Biz de gecikmemek için onların peşinden üst yapıyı yapıyoruz" dedi.

Burak Güreşen, “Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık ve Emin Sipahi Sokak arasında kalan 12 binanın yıkım işlemi Emlak İstimlak Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirdik. Burayı daha prestijli hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Binaları yıktıktan sonra alt yapı işlemleri yapıldı. İSU ve SEDAŞ’ın işlemlerini halletmesiyle biz de planlarımızı uygulamaya başladık. Şu anda SEDAŞ ile koordineli bir şekilde ilerliyoruz.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5