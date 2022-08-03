Yargıtay Başkanı Akarcan'dan genç hakime şahitlik

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İzmir'de genç hakimin nikah şahitliğini yaptı.İZMİR (İGFA)- Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç’un kızı Fatma Seyran Tunç, Karşıyaka Vilayet Evleri’nde düzenlenen nikah töreniyle hayatını Mühendis Ramazan Burak Öztürk ile birleştirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç’un hakim olan kızı Fatma Seyran Tunç ve Mühendis Ramazan Burak Öztürk'ün nikah şahitliğini yaptı.

Karşıyaka Bostanlı’daki Vilayet Evleri’nde gerçekleşen nikah törenine İzmir’deki çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, dernekler, vakıflar, siyasi parti temsilcileri, İzmir iş insanları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Çiftin nikah şahitliklerini ise Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve eski milletvekili Necip Kalkan yaptı.

Çiftin evlilik cüzdanını takdim eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Evlilik uzun ve ince bir yol, inişler-çıkışlar olabilir ama hem gelin hanım hem de damat bey çok naif insanlar, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.