Yardım tırları yola koyuldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine kayıtsız kalmayan ve dün gün boyunca Büyükşehir Belediye Binası’nı yardımlarla dolup taşıran Ordulu vatandaşlar depremin 2. gününde de yardımlarını getirmeye devam ediyor.ORDU (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve dün sabah 04.17’de meydana gelen ve 10 ili etkileyen ilki 7,7 ikincisi 7,6’lık deprem ile birlikte tüm Türkiye tek yürek oldu, 10 ile yardımlar yağmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de destek çağrısına üzerine harekete geçen Ordulular Belediye Binası’nı çeşitli yardımlarla dolup taşırdı.

7’DEN 70’E HERKES YARDIMA KOŞUYOR

Depremin ilk günü bebek maması, bezi; battaniye, gıda, kışlık kıyafet, ayakkabı gibi vatandaşlardan gelen yardımlarla 5 tır doldurularak deprem bölgelerine hareket ettirildi. Depremin 2. gününde de yardımlarına devam eden vatandaşlar Büyükşehir Belediye Binası’na akın etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir olan yardımsever gönüllüler ihtiyaçları tek tek ayırıp paketleyerek tırlara yüklüyor. Yardımlar geldikçe dolan tırlar depremzedeler için yola koyuluyor.

“MİLLETİMİZ BÖYLE DURUMLARDA ÇOK GÜZEL KENETLENİYOR”

Çocuğundan yaşlısına ellerinden geldiğince çeşitli ihtiyaçlar ile yardımda bulunan Ordulu vatandaşlar, depremin birinci gününde olduğu gibi ikinci gününde de yardımlarına devam ettiklerini söylediler.

Gönüllü vatandaşlar şöyle konuştular:

“Depremzedelerimize bu zor günlerinde bir nebze de olsun katkıda bulunmak için yardımlarımızı getiriyoruz. Onlar kadar hissetmesek de içimiz yanıyor. Onları düşünerek empati kuruyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızda büyük bir duyarlılık var. Milletimiz böyle durumlarda çok güzel bütünleşiyor, kenetleniyor. Dün akşam da bugün olduğu gibi hep birlikte yardımlarımızı yaptık. Kısa süre içerisinde çok güzel işler yaptık. Allah bir daha böyle bir afeti başımıza vermesin.”