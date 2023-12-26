Yardım Sevenler'in Mudanya kermesi 'burs'a dönüşecek
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi, 2023'ü uğurlamaya sayılı günler kala Atatürk eğitim burslu öğrenciler yararına kermes düzenledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütareke Meydanı'nda 'Yeni Yıl Pazarı' adlı stant açan Nuray Uzer başkanlığındaki Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi, dernek üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerini satışa sundu.
İki gün boyunca düzenlenen kermesten elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak döneceğini belirten Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, “Öğrencilerimize ve ihtiyaç sahiplerine ilçe genelindeki yardımlarımız devam ediyor. Yeni bir yıl öncesindeki bu kermesimize de emek veren, emeğimizi kıymetlendiren ve öğrencilerimize ulaşan her dost yüreğe teşekkür ediyoruz" dedi.
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|17
|19
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|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
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|17
|16
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|0
|0
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|17
|16
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|17
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|P
|1. Arsenal
|18
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|2. Liverpool
|18
|39
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|36
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|18
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|8. M. United
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|17
|22
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|17
|19
|15. Crystal Palace
|18
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|18
|16
|17. Nottingham Forest
|19
|14
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|17
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|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
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|3. Atletico Madrid
|18
|38
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|18
|35
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|28
|8. Getafe
|18
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