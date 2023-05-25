Yardım melekleri kapı kapı dolaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelli, yaşlı, bakıma ve sağlık hizmetine muhtaç ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşın imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar onbinlerce ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşın imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlarla buluştu. Başkan Osman Zolan’a Evde Bakım ve Sağlık Merkezi Sorumlusu Şükran Atmaz ve beraberindekiler eşlik etti. Merkezde bulunan personel ile tek tek görüşen Başkan Osman Zolan, Büyükşehir'in yardım melekleriyle bir süre sohbet ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Denizli'de bugüne dek on binlerce ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşın imdadına koştuklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, Denizli’de çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiklerini söyledi.

“Denizli’mizde kimse sahipsiz değil”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ve nerede bir ihtiyaç sahibi varsa koştuklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan,"Denizli’mizde ihtiyaç sahibi, sahipsiz insanımız olmasın’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yol, kaldırım, altyapı, binalar gibi fiziki yatırımlarımızı yapıyoruz ancak gönüllere de dokunuyoruz. Çaresiz durumdaki insanlarımıza nefes verebilmek, bir umut ışığı olabilmek, onlara dokunabilmek çok önemli. Denizli’mizde kimse sahipsiz değil. Şükürler olsun “Evde Bakım ve Sağlık Merkezimiz ile yüzler gülüyor" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gideriyor. Merkez, evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiriyor.