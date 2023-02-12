Yardım kolilerinden çıkan notlar içimizi ısıttı

Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından Muğla'nın Milas ilçesinde bölgeye gönderilen yardım ve destek paketlerinden çıkan notlar içimizi ısıttı.MUĞLA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve on ili etkileyen iki büyük depremin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Milas Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Milas halkı büyük destek verirken, yardım kolilerine ekledikleri notlarla afetzedelere moral oldular.

Depremzede arkadaşlarına oyuncaklarını göndererek yüzlerinde ufak da olsa bir gülümseme oluşturmak isteyen minik kalplerin notları, Belediye Ek Hizmet Binası arka bahçesinde sabah akşam ara vermeksizin çalışmalarını sürdüren görevlileri duygulandırdı.

Oyuncaklar arasından çıkan notlarda 5 yaşındaki Cesur “Sizin için çok üzüldüm. Dualarım sizinle.” derken, 6 yaşındaki Sarp ise “Geçmiş olsun. Sizi Seviyorum.” diyerek afetzede arkadaşlarına mesaj gönderdi.