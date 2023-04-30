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Yaralı Şahin Bingöl'de tedavi altında
YAŞAM 30.04.2023, 21:08
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü Köyü'nde yerel halk tarafından bulunan şahin, ilk olarak Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ileri tetkik ve tedavisi için teslim edildi.
Şahin daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü.
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