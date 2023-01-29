'Yaralı Parmak' görücüye çıktı

Kahramanmaraş’ın sevilen yüzü, Murat Eğridağ’ın yeni projesi olan 'Yaralı Parmak' projesinin tanıtımı yapıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta gerek yerel bir televizyondaki çalışmaları ve gerekse de sınır hattında yapmış olduğu başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren gazeteci Murat Eğridağ, kentin ve vatandaşların sorunlarını dile getireceği 'Yaralı Parmak' projesinin basın lansmanını gerçekleştirdi.

Şairler Tepesi’nde gerçekleşen programda, gazeteci meslektaşları Murat Eğridağ’ı yalnız bırakmadı.

Meslek hayatına başladığı il günkü gibi heyecanlı olduğunu dile getiren gazeteci Eğridağ, “Meslek hayatımda ilk kez canlı yayında yaşadığım heyecanın aynısını şimdi de yaşadım. Heyecan olmazsa başarı olmaz. Programa katılan tüm gazeteci meslektaşlarıma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kentin sorunlarının çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaları yapacaklarının altını çizen Eğridağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tam 17 yıldır omuz omuza beraber yol yürüdüğüm, bana ağabeylik, dostluk, kardeştik yapan ailemin ve hayatımın bir parçası gazeteci arkadaşlarımla yaralı parmak projemizin basın lansmanı programını gerçekleştirdik. Çıktığım bu yeni yolda çalışmalarımı benden daha çok sahiplenen dostlarıma üzerimde emekleri olan büyüklerime canı gönülden teşekkür ederim. Kısa bir not, bana diyorlar ki yıllarını verdiğin camiada eline ne geçti ne kazandın vs. Diyorum ki bu fotoğraf karesinde biriken samimi dostluk, arka planda binlerce hemşerimin sevgisi duası tüm dünya nimetleri ve zenginliklerinden kıymetlidir: Bu sevgiyi hisseden biri olarak ne kadar şükretsem azdır. İnşallah beni var eden dostlarım, sevdiklerim, sevenlerim yapacağımız çalışmalardan gurur duyuyorum"