Yaralı carettanın imdadına belediye yetişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, hayatın her alanında doğayı ve canlıyı korumak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına, bir yenisini daha ekledi.MERSİN (İGFA) - Mersin Limanı içerisinde rutin temizlik çalışmaları esnasında karşılaştıkları yaralı haldeki carettayı tekneye alarak karaya çıkaran ekipler, Deniz Kaplumbağası Hastanesi yetkililerini çağırarak tedavisinin başlamasını sağladı.

Yaralı vaziyetteki deniz kaplumbağasını gördüklerinde yüzemediğini fark ettiklerini söyleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Kimya Mühendisi olarak görev yapan Emre Üresin, “Ekiplerimiz temizlik esnasında; dalmakta zorlanan, hatta dalamayan ve yüzemeyen bir carettaya rastlıyorlar. Hemen carettaya müdahale edip, tekneye çıkarttılar. Biz de Deniz Kaplumbağası Hastanesi’ne haber verdik. Hastaneden gelip yaralı hayvanı alıp götürecek ve tedavi edecekler. Biz doğal canlıları korumak için, elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.

Yaralı carettayı tekneye alıp sonrasında karaya çıkaran Mersin Büyükşehir Belediyesi Temizlik Görevlisi Ahmet Benli ise, yaralı carettayı bulduktan sonra canlı kalması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Kaplumbağayı gördük, aldık ve limana geri getirdik. Baygın vaziyetteydi. Tatlı suyla kendine gelsin diye devamlı ıslak tutuyoruz. Kaplumbağa Hastanesi’ne haber verdik, onlar gelene kadar canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Yaralı deniz kaplumbağası daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen ekipler tarafından teslim alınarak, tedavisinin yapılması için Davultepe’de bulunan Deniz Kaplumbağası Hastanesi’ne götürüldü.