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Yaralı Caretta Caretta koruma altında

YAŞAM 09.10.2022, 09:41
Yaralı Caretta Caretta koruma altında

İzmir Körfezi'nde kafasına aldığı darbenin ardından en yakın hayvan sağlığı birimi olarak Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne getirilen Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının tedavisine başlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kafasına bir teknenin pervanesi çarptığı tahmin edilen ve bir gözü kapalı olan kaplumbağanın radyolojik muayenesinde kırık tespit edilmesi üzerine hemen gerekli tedavi işlemlerine başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'yle Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün birlikte bakımını üstlendiği Caretta Caretta’nın, 50-60 yaş aralığında, 80 kilogram ve dişi olduğu belirtildi.

Caretta Caretta tedavi süresince Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde gözetim altında tutulacağı ve tedavisine burada devam edileceği kaydedildi.

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