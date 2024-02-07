Yaralanan sevimli köpek sağlığına kavuştu
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine sokakta boynundan yaralanmış halde buldukları köpeği tedavi altına alarak sağlığına kavuşturdu.BURSA (İGFA) - Nilüferköy Mahallesi’nde yol kenarında yaralı bir köpek bulunduğu yönünde gelen ihbarla bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı köpeğe ulaştı. Boynunda, jiletli tel kesiğinden kaynaklandığı tahmin edilen ve derin bir açılma bulunan yaralı köpek, ekipler tarafından alınarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.
Köpeğin yaralı bölgesi, veteriner hekimler tarafından vakit kaybetmeden temizlendi. Başarılı geçen operasyonla yarasına dikiş atılan can dost, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde tutulacak olan köpek, daha sonra doğal yaşamına bırakılacak.
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