'Yapay zeka destekli müze'ye öncülük edecek

İstanbul'da Rahmi M. Koç Müzesi, CULTURATI Projesi kapsamında yapay zeka destekli müze deneyimine öncülük ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, Avrupa Komisyonu’nca desteklenen UFUK AVRUPA Programı kapsamında, Avrupa’nın kültürel ve sanatsal ekosistemini desteklemek amacıyla yürütülen CULTURATI Projesi’nin STK, akademi, sanat ve teknoloji dünyasından yerli ve yabancı 80’den fazla paydaşını buluşturan uluslararası etkinliğine ev sahipliği yaptı.

CULTURATI konsorsiyumunun bileşenlerinden olan Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, proje kapsamında geliştirilen, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka desteğiyle kişiselleştirilmiş gezi rotaları oluşturup oyunlarla ziyaretçi deneyimini zenginleştiren uygulamaların hayata geçirileceği Türkiye’deki ilk müze olacak.

Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, yaratıcı ve sanatsal üretim ekosisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Bilkent Üniversitesi koordinatörlüğünde Almanya, Finlandiya, İspanya, İtalya, Türkiye ve İngiltere'den toplam 14 ortak kuruluşla hayata geçirilen CULTURATI Projesi’nin ikinci uluslararası etkinliği 19 Nisan’da İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin katılımcıları arasında, proje ortağı üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve teknoloji firmalarından temsilcilerin yanı sıra, ilgili ülkelerin Başkonsolosları ile kültür ataşeleri, müze ve sanat vakfı temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları yer aldı. Projenin geldiği aşama, hedefler ve iş birliği olanaklarının paylaşıldığı etkinlik kapsamında İtalya’nın Foggia Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünden Prof. Doç. Dr. Claudio Nigro, Prof. Doç. Dr. Enrica Lannuzzi ile doktora öğrencileri Rosa Spinato ve Simona Curiello’nun katılımıyla panel düzenlendi.

TÜRKİYE’NİN KOORDİNE ETTİĞİ İLK ÇOK ORTAKLI PROJE

“CULTURATI - Customized Games and Routes for Cultural Heritage and Arts (Kültürel Miras ve Sanat İçin Kişiselleştirilmiş Oyunlar ve Gezi Rotaları) başlıklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK AVRUPA Programı kapsamındaki Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi'nde bir Türk kuruluşu tarafından koordine edilen ilk çok ortaklı proje olma özelliğini taşıyor. Avrupa genelinden sanatçıların, kurumların ve bireylerin içerik oluşturdukları küresel bir platform sağlayan proje ile kapsayıcı bir kültürel miras ve sanat ekosistemi oluşturmak hedefleniyor.

İLK UYGULAMA İSTANBUL RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDE OLACAK

Proje kapsamında açık ya da kapalı mekan ve alan tabanlı müzeler, sanat galerileri, sanat fuarları, bienal etkinlikleri, tarihi yapılar ve şehir merkezlerinde, Nesnelerin İnterneti (IoT), sensörler, yapay zeka, bulut ve mobil teknolojilerin kullanımıyla ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek uygulamalar hayata geçirilecek. CULTURATI Projesini yürüten konsorsiyumda yer alan Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi de ziyaretçi ve kapasite yönetimine ek olarak, oyunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş gezi rotaları gibi çeşitli uygulamaların deneyimlendiği Türkiye’deki ilk müze olmaya hazırlanıyor.

Projenin bir parçası olmaktan dolayı heyecan duyduklarını belirten Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, teknolojinin her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da yenilikçi yaklaşımlara fırsat tanıdığını vurguladı. Ziyaretçi odaklı müzecilik yaklaşımının önemine dikkat çeken Sofuoğlu, “CULTURATI projesinin, turizme sunacağı katkının yanı sıra ziyaretçileri kültürel miras ve sanatla daha yakından ilgilenmeye teşvik edeceğine inanıyorum. Bu platform aracılığıyla kültür kurumları, içerik üreticiler ve ziyaretçiler arasında dijital bir bağ kurulmuş oluyor. 16 binden fazla parçadan oluşan koleksiyonumuzla her yaştan ziyaretçimiz için bu farklı deneyimi ilk kez müzemizde deneyimlemesine öncülük edecek olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.