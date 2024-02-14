Son Dakika

Yapay zeka bu işe de el attı

YAŞAM 14.02.2024, 08:01
Yapay zeka bu işe de el attı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2021 ve 2022 model 327 adet EGO otobüsünde Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulanmasını başlattı. Yolcu ve şoförün güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kurulan sistem ile şoförün yaptığı kural ihlalleri anlık olarak tespit edilecek ve gerekli yasal işlem başlatılacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte ulaşımda konfor ve güvenliği sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarını teknolojik sistemlerle donatıyor.

   EGO Genel Müdürlüğü, 2021 ve 2022 model 327 adet EGO otobüsüne Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulamasını başlattı. Sistem kapsamında şoförler tarafından gerçekleştirilen kural ihlalleri anlık olarak takip edilecek ve yasal işlem başlatılacak.

EGO OTOBÜSLERİNDE YAPAY ZEKÂ DEVRİ

   HAVELSAN AŞ ile geliştirilen Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemlerin yapılmasını sağlayan sistem, EGO filosuna yeni katılan 327 otobüse kuruldu. Sistem, yolcu yoğunluğunu durak bazlı tespit edecek ve elde edilen veriler işletme optimizasyonunda kullanılacak. Otobüslerin iç kamera görüntüleri ile yapay zekâ tabanlı analitik işlemlerle otobüsün doluluk durumu, dolu olduğu için yolcu alamadığı duraklar belirlenecek ve duraklardaki yolcuların mağdur olmaması için servis sayısının artırılması veya yoğunluk yaşanan saatlerde ilave servis planlaması yapılacak.

   EGO Genel Müdürlüğü olarak ulaşımda kaliteyi artırmak ve güvenli bir hizmet vermek için Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş şu bilgileri verdi:

“Toplu taşıma otobüsleri için Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ tabanlı analitik işlemler kapsamında; HAVELSAN A.Ş. ile 2022 yılı Ağustos ayında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli donanımlar dâhil 17 milyon TL’dir ve sistem çalışmaya başladı. Sürücü ve yolcu güvenliği ile ulaşım konforuna artırmak için toplu ulaşım sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yeni alınan otobüslere bu sistem kurulmuştur. Projemizin devamında filomuzda bulunan tüm otobüslerde bu sistem kullanılarak yolcu güvenliği ve konforunu en üst seviye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında öncelikle duraklarda yolcu yoğunluğu tespit edilecek ve elde edilen veriler kullanılacak. Otobüsün doluluk sebebiyle yolcu alamadığı duraklar sistem sayesinde tespit edilecek ve servis sayısının artırılması veya pik saatlerde ilave servis planlaması yapılabilecek.”

 ŞOFÖRLERİN KURAL İHLALLERİ ANLIK TAKİP EDİLECEK

   Yapay zekâ sistemiyle şoförün; uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, emniyet kemeri takmadığı, trafik kurallarını ihlal ettiği anları, araç içerisinde sigara içmesi, cep telefonu kullandığı gibi durumlar anlık olarak tespit edilebilecek. Uygulamanın şoförün daha dikkatli olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

  Araç içerisinde bulunan kameraların anbean takip edileceğini belirten Alkaş, “Şoförlerimizin seyir esnasında kural ihlalleri, araç kamerasından alınan görüntüler kullanılarak yapay zekâ tabanlı analitik işlemler sonucunda otomatik olarak belirlenecek ve kuralın ihlal anına ait görüntüler kaydedilerek raporlanacak. Kural ihlali yapan şoför hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7