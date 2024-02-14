Yapay zeka bu işe de el attı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2021 ve 2022 model 327 adet EGO otobüsünde Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulanmasını başlattı. Yolcu ve şoförün güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kurulan sistem ile şoförün yaptığı kural ihlalleri anlık olarak tespit edilecek ve gerekli yasal işlem başlatılacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte ulaşımda konfor ve güvenliği sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarını teknolojik sistemlerle donatıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, 2021 ve 2022 model 327 adet EGO otobüsüne Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulamasını başlattı. Sistem kapsamında şoförler tarafından gerçekleştirilen kural ihlalleri anlık olarak takip edilecek ve yasal işlem başlatılacak.

EGO OTOBÜSLERİNDE YAPAY ZEKÂ DEVRİ

HAVELSAN AŞ ile geliştirilen Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemlerin yapılmasını sağlayan sistem, EGO filosuna yeni katılan 327 otobüse kuruldu. Sistem, yolcu yoğunluğunu durak bazlı tespit edecek ve elde edilen veriler işletme optimizasyonunda kullanılacak. Otobüslerin iç kamera görüntüleri ile yapay zekâ tabanlı analitik işlemlerle otobüsün doluluk durumu, dolu olduğu için yolcu alamadığı duraklar belirlenecek ve duraklardaki yolcuların mağdur olmaması için servis sayısının artırılması veya yoğunluk yaşanan saatlerde ilave servis planlaması yapılacak.

EGO Genel Müdürlüğü olarak ulaşımda kaliteyi artırmak ve güvenli bir hizmet vermek için Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik İşlemler uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş şu bilgileri verdi:

“Toplu taşıma otobüsleri için Video Yönetim Sistemi ve Yapay Zekâ tabanlı analitik işlemler kapsamında; HAVELSAN A.Ş. ile 2022 yılı Ağustos ayında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli donanımlar dâhil 17 milyon TL’dir ve sistem çalışmaya başladı. Sürücü ve yolcu güvenliği ile ulaşım konforuna artırmak için toplu ulaşım sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yeni alınan otobüslere bu sistem kurulmuştur. Projemizin devamında filomuzda bulunan tüm otobüslerde bu sistem kullanılarak yolcu güvenliği ve konforunu en üst seviye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında öncelikle duraklarda yolcu yoğunluğu tespit edilecek ve elde edilen veriler kullanılacak. Otobüsün doluluk sebebiyle yolcu alamadığı duraklar sistem sayesinde tespit edilecek ve servis sayısının artırılması veya pik saatlerde ilave servis planlaması yapılabilecek.”

ŞOFÖRLERİN KURAL İHLALLERİ ANLIK TAKİP EDİLECEK

Yapay zekâ sistemiyle şoförün; uykusuzluk, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, emniyet kemeri takmadığı, trafik kurallarını ihlal ettiği anları, araç içerisinde sigara içmesi, cep telefonu kullandığı gibi durumlar anlık olarak tespit edilebilecek. Uygulamanın şoförün daha dikkatli olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Araç içerisinde bulunan kameraların anbean takip edileceğini belirten Alkaş, “Şoförlerimizin seyir esnasında kural ihlalleri, araç kamerasından alınan görüntüler kullanılarak yapay zekâ tabanlı analitik işlemler sonucunda otomatik olarak belirlenecek ve kuralın ihlal anına ait görüntüler kaydedilerek raporlanacak. Kural ihlali yapan şoför hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılacak” diye konuştu.