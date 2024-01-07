Yangın mağduru ailelere eşya desteği

Bazen Her Şey Sararıp Solar, Biz Hep Rengarenk’ sloganıyla hareket eden Büyükşehir, evi yanan ve eşyaları zarar gören vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bazalı yatak ve çekyat gibi eşyalarını karşılıyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerle vatandaşlarının yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, farklı sebeplerle evi yanan ve eşyaları kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. ‘Bazen Her Şey Sararıp Solar, Biz Hep Rengarenk’ sloganıyla hareket eden Büyükşehir, evi yanan ve eşyaları zarar gören vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bazalı yatak ve çekyat gibi eşyalarını karşılıyor. Büyükşehir’in yardım eli uzattığı ve destek olduğu isimlerden biri de, bu kez Tarsus’ta ikamet eden Remzi Beyaz oldu.

Yaklaşık bir ay önce evde elektrik kontağında meydana gelen bir arıza sebebiyle evi yanan ve eşyalarını yangında kaybeden Beyaz, toparlanma sürecinde Büyükşehir’in yaptığı yardımları unutmayacağını ifade ederek, yükünün hafiflediğini dile getirdi.

Eker: “2019’dan bu yana, 571 aileye toplam 1698 adet eşya yardımında bulunduk”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Elif Naz Eker, evlerinde yangın çıkan vatandaşların itfaiyeden aldıkları rapor ile Büyükşehir’e başvuru yapabileceklerini dile getirdi. Yapılan başvuruların uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktaran Eker, “Uzmanlarımız bu başvuru sonucunda, hanelerde inceleme gerçekleştiriyor. Hanenin yangında hasar gören bazalı yatak, çekyat, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırınlı ocak olmak üzere demirbaş eşyalarını, Büyükşehir olarak biz karşılıyoruz” dedi.

Yangında mağdur olan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olduklarını söyleyen Eker, “2019 yılından itibaren 571 aileye bu kapsamda toplam 1698 adet eşya yardımında bulunduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her daim yanlarında ve en büyük destekçileri olarak buradayız” sözlerine yer verdi.

Beyaz: “Büyükşehir’in yardımları sayesinde yüküm hafifledi”

Tarsus’ta evinde çıkan yangın sebebinin, itfaiye raporlarına göre elektrik kontağında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını aktaran vatandaş Remzi Beyaz, “Evimde yanmayan hiçbir şey kalmamıştı. Tek gayem binaya sıçramaması olmuştu. Kendimi dışarı zor attım” dedi. Meydana gelen yangının yaklaşık bir ay önce olduğunu söyleyen Beyaz, “Yavaş yavaş evdeki eksikleri tamamlamaya çalışıyorum. Betonlar, fayans, sıvalar her şey patlamıştı. Hepsini yeniden yaptırıyorum” dedi. Mahalle Muhtarı’ndan Büyükşehir’in bu hizmeti verdiğini öğrenen Beyaz, “Raporla birlikte Büyükşehir’e müracaat ettim ve eşyalarım tedarik edildi. Büyükşehir’e ve Vahap Başkanımıza yükümü hafifletip, yardım ettikleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.