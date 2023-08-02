Yangın kurtarılan kaplumbağlara Bodrum tedavisi
Bodrum’da çıkan yangın sonrası yanarak yaralanan kaplumbağalar tedavi ediliyor.MUĞLA (İGFA) - Müskebi Mahallesi Ali Kelle Ormanında makilik ve otluk alan yangını sırasında, alevlerin söndürülmesi için ekiplere destek veren tatilciler tarafından bulunan kaplumbağalar, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Bodrum Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Veteriner hekimlerce tedavi altına alınan kaplumbağaların ayak ve kabuklarında oluşan yanıklara ilk müdahalenin ardından kaplumbağalar tedavi altına alındı.
Ayaklarında birinci derece yanık olan kaplumbağanın durumunun kritik olduğu belirtilirken kaplumbağaların, tedavilerinin tamamlanmasından sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacağı bildirildi.
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