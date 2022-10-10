Yamaç paraşütleri Muğla Ören semalarında süzüldü

Milas Belediyesi, Ördost Derneği ve Türk Hava Sporları Federasyonu iş birliği ile Ören'de gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Hedef Finali yarışmalarında derece kazanan yarışmacı ve kulüpler belli oldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da 6-7-8-9 Ekim tarihlerinde Ören Mahallemizde düzenlenen, ilk gün antrenman atlayışlarıyla başlayan yarışmalar son gün gerçekleşen müsabaka uçuşlarıyla son buldu.

Alatepe Mahallesi’nde 650 metre yükseklikte bulunan pistten kendilerini rüzgara bırakan yarışmacılar bir süre havada süzüldükten sonra Ören Mahallesi’nde bulunan hedef noktasına en yakın inişi gerçekleştirebilmek için kıyasıya yarıştılar.

Büyük heyecana sahne olan yarışlarda genel klasmanda birinciliği Kerem Dinçer, ikinciliği Harun Karateke, üçüncülüğü ise Merve Kanmaz alırken; kadınlar kategorisinde birinciliği Merve Kanmaz ikinciliği Kübra Cengiz, üçüncülüğü ise Elif Gülşad Keskin elde etti.

Kulüpler sıralamasında ise birinciliği Bursa Hava Sporları Kulübü, ikinciliği Çakırman Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü, üçüncülüğü ise Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları elde etti.

Son gün gerçekleşen final atlayışlarını hedef noktası olan Ören Mahallesi’nde takip eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yarışları büyük bir heyecanla izledi. Paraşütçülerle fotoğrafta çektiren Başkan Tokat; “Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Hedef Finali yarışmalarının Ören Mahallemizde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ve ödül almaya hak kazanan sporcularımızı kutluyorum” dedi.