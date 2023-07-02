Yalıköy’ün çehresi yeni yüzüyle sahnede

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesindeki sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı. Ordu’nun muhteşem güzellikteki kıyı şeridinde yer alan Yalıköy’ün çehresi, hayata geçirilen bu çalışma ile modern bir görünüm kazandı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesinin ardından başlatılan çalışmalarla Ordu’nun zengin potansiyele sahip kıyıları, yapılan düzenlemeler ile halkın rahatça faydalanabileceği sosyal alanlara dönüşüyor. Bu kapsamda birçok ilçede çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesinin çehresini değiştirecek sahil düzenleme çalışmalarında mutlu sona ulaştı.

YALIKÖY MODERN BİR ALANA KAVUŞTU

Ordu’nun önemli turizm noktalarından olan Yalıköy Mahallesi’nde 1.5 km’lik bir alanda uygulanan proje kapsamında yaya yürüyüş yolları, oturma bankları, tuvaletler, büfe, çocuk oyun ve fitness alanlarının yanı sıra yeni aydınlatma sistemleri kuruldu. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yapılan peyzaj düzenlemeleri ile Yalıköy modern bir görünüme kavuştu.

Yalıköy sakinleri tarafından sevinçle karşılanan bu çalışma ayrıca Ordu kıyı şeridinde il dışından gelenler için de güzel bir alternatif alan olacak.