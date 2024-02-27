Yalı kafe inşaatında sona doğru

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde yapımı devam eden Yalı Kafe projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, yüzde 85 fiziki gerçekleşemeye ulaşan projenin bu yaz hizmete açılmasının planlandığını söyledi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi kentte vatandaşların bir araya gelip vakit geçirdiği alanların sayısını artırıyor. Atakum ilçesi sahilinde 6 bin 586 metrekare alanda inşa edilen Kitap Kafe projesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescidin yer aldığı projenin yüzde 85’ i tamamlandı.

‘SONA GELİNDİ’

Çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, “Yalı Kafe projemiz 3 bin 720 metre kapalı alana sahip. Projemiz 3 bloktan oluşuyor. Bir blok sergi alanı, bir blok restoran ve bir blok da kitap kafe olarak planlandı. Proje kapsamında bir de mescit inşaatımız var. Projemiz 2022’nin sonlarına doğru başladı, şuanda bitme aşamasına geldi. Dış cephe tamamlandı. Mekanik elektrik işlemleri tamamlandı. Şuanda boya, seramik, ince işler devam ediyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız ve bu yaza kalmadan bu projemizi hizmete açacağız. Belediyemiz tarafından işletilecek burası. Çok nezih bir ortamda 7’den 70’e herkesin keyif alacağı bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz” dedi.