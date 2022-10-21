Yakın Doğu ile OSTİM'den Ar-Ge iş birliği

Yakın Doğu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, ortak bilimsel yayın, araştırma ve ürün geliştirme projeleri yürütmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.KKTC (İGFA) - Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden OSTİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, başta KKTC’nin yerli otomobil GÜNSEL ve COVID-19 PCR Tanı ve Varyant Analiz kiti olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirilen projeleri yerinde incelemek üzere Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Merkezi ile Büyük Kütüphane’de de incelemelerde bulunulan ziyarette, iki üniversite arasında ortak bilimsel yayın, araştırma ve ürün geliştirme projeleri yürütmek için iş birliği protokolü de imzaladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in imzaları ile yürürlüğe giren protokol kapsamında iki üniversite ortak araştırma faaliyetlerinin yanı sıra; öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı, öğretim üyesi ve idari üye değişimi; ikili akademik programlar, ortak uluslararası çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek için iş birliği yapacak.

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok alanda yürüttüğü bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürme konusunda büyük bir tecrübe ve birikime sahip olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi olarak en önemli hedeflerden birinin sanayi üniversitesi vizyonuyla bilimsel projeleri sanayi bölgemizdeki şirketlerimizle iş birliği içerisinde ürüne dönüştürmek olduğunu kaydetti.

İmzalanan iş birliği protokolünün merkezinde inovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarının yer alacağını vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aynı zamanda öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı, öğretim üyesi ve idari üye değişimi; ikili akademik programlar, ortak uluslararası çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenleyeceklerini söyledi.