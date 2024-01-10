Yahya Kaptan vefatının 104. yılında dualarla anıldı

Kuvâ-yi Milliye kahramanlarından ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinden Yahya Kaptan vefatının 104. Yılında Dilovası’nda düzenlenen etkinlikle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan programda; Araştırmacı, Yazar İsmail Kahraman günün anlam ve önemine ilişkin bir sunum yaptı.

Protokol konuşmalarıyla devam eden programda misafirlere hitap eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Dilovası; sanayi, tarih ve kültür kentidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kahramanımız Yahya Kaptan’ın cesareti ve vatanseverliğine Nutuk’un da 15 sayfa yer vermiştir. Böyle büyük bir değerin kabrinin ilçemizde yer alması bizler için iftihar meselesidir. Dilovası Belediyesi olarak; geçtiğimiz günlerde anıtı yenileyerek milli kahramanımıza vefamızı göstermek istedik.

GENÇLERİMİZE MİLLİ ŞUURU AŞILAMALIYIZ

Tarihimizi önemsiyoruz. Gençlerimize milli şuurun aşılanması, geçmişte kazanılan büyük zaferleri, kahramanlıkları yeni nesillerimize aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi mahallemiz; Tavşancılımızda ki tarihi evlerimizi restore ederek geçmişimize sahip çıkıyor, tarihimizi Tavşancıl’da yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu çalışmalar kolay yapılmıyor. Tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize, kaymakamımıza, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’na yakışır minvalde ilçemizi ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz” dedi.