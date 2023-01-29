Yağmursuyuna pompalı çözüm

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus İlçesi Şahin Mahallesi yağmursuyu pompa istasyonu yapım işine devam ediyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ, Mersin’in tüm ilçelerinde içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Tarsus İlçesi Şahin Mahallesi’ndeki mevcut 2 bin 200 milimetre çapındaki yağmursuyu hattı; Cumhuriyet ve Tekke Mahalleleri sanayi sitesi içi havzası yağmursuyu deşarjını sağlıyordu. Kış aylarında havzaya düşen aşırı yağışlardan dolayı Berdan Nehri’nin debisi yükseliyor ve mevcut yağmursuyu hattının akar kotunun, nehrin akar kotunun altında kalması nedeniyle yağmursuyu bertaraf edilemiyordu. Söz konusu proje ile Berdan Nehri’nin akar kotunun (debisinin) düşük olduğu zamanlarda cazibeli olarak menfezden, akar kotunun (debisinin) yüksek olduğu aşırı yağışlarda ise Berdan Nehri’nin akar seviyesine terfi yapılarak yağmursuyu bertaraf edilecek.