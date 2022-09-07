Yağmurlara kısa bir mola! Türkiye'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Ülkemizin kuzey, batı, güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, Orta ve Güney Ege'de; yer yer 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.